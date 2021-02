Jetzt fällt der Baum. Der Bagger gibt noch einen kleinen Schubs.

Rainer Westendorf

Brockhausen. In 20 Minuten war der Job erledigt. Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei haben am Mittwochvormittag zwei Rosskastanien am Brockhauser Weg in Bad Essen-Brockhausen gefällt. Die Bäume mussten entfernt werden, weil die Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet war.

Der Brockhauser Weg, das ist die Kreisstraße 403. Der Landkreis Osnabrück ist daher für Straße und Bäume zuständig. Bei der jährlichen Baumkontrolle durch die Behörde war Pilzbefall an zwei der drei Rosskastanien festgestellt word