Das inhabergeführte Familienunternehmen Kesseböhmer am Stammsitz Bad Essen-Dahlinghausen.

Friedrich Lüke

Bad Essen/Bohmte. Das inhabergeführte Unternehmen Kesseböhmer mit seinem Stammsitz in Bad Essen‐Dahlinghausen und dem Zweigwerk in Bohmte ist seit Jahrzehnten ein Garant für Wachstum, Ausbildung und Innovation. Über 2.000 Mitarbeiter sind im heimischen Raum in der Metallverarbeitung auf Draht. Wie ist Kesseböhmer bislang durch die Corona‐Krise gekommen?

Kesseböhmer ist ein wichtiger Partner der (Küchen‐)Möbelindustrie. Ebenso wie in der Fertigung und Entwicklung bei Warenpräsentation, bei Ladeneinrichtungen, im Werkzeugbau, bei Einbausystemen für die Caravan‐Industrie oder als Zulieferer