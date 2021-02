Zwei Ross-Kastanien am Brockhauser Weg müssen gefällt werden

Zwei der drei Kastanien, die am Brockhauser Weg nahe der Bundesstraße 65 stehen, sind von Pilzen befallen und müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Karin Kemper

Brockhausen. Bei der jährlichen Baumkontrolle durch den Landkreis Osnabrück sind an der K403 (Brockhauser Weg) in Bad Essen-Brockhausen zwei Rosskastanien durch massiven Pilzbefall aufgefallen. Da die Standfestigkeit nicht gewährleistet ist, werden die Bäume voraussichtlich am 17. Februar gefällt.

Welche Bedeutung haben die Kastanien am Brockhauser Weg in unmittelbarer Nähe zur B 65? Ursprünglich handelte es sich um vier Bäume, die ein sogenanntes Tor bilden, das die Zuwegung zur Ortschaft Brockhausen markiert. Nach Angabe