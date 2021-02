Die angekündigte Sperrung des Mittellandkanals wird ausgesetzt. Es können Eisbrecher eingesetzt werden. Schiffsverkehr auf dem Mittellandkanal in Bad Essen im Winter mit einer dünnen Eisdecke.

Stefan Gelhot

Altkreis Wittlage. Die am Mittwoch angekündigten eisbedingten Sperrungen des Mittellandkanals im Altkreis Wittlage und Bramsche werden ausgesetzt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt mit Sitz in Braunschweig mit.

Die angekündigte eisbedingte Sperrung des gesamten Mittellandkanals wird in Teilen ausgesetzt. Der Grund dafür: Die Eisbildung in den letzten Tagen sei weniger stark als erwartet, so können Eisbrecher aus dem westdeutschen Kanalnetz auf dem