Friseurmeister Raimuth Walkenhorst aus Wehrendorf freut sich über die starke Nachfrage nach Friseurterminen. Ab dem ersten März darf er wieder seine Türen öffnen. (Archivbild)

Oliver Krato

Wittlager Land. Seit Mittwochabend ist klar: Ab dem 1. März dürfen Friseure wieder öffnen. Und bereits am Donnerstag stand bei vielen Salons im Wittlager Land das Telefon nicht mehr still, weil der Bedarf nach einem Termin und einem frischen Haarschnitt so groß ist.

Sie sei nur am Telefonieren, die Nachfrage sei sehr groß, berichtet Nurgül Bülbül, die Inhaberin von Nurgüls Haarmony in Bad Essen. "Ich habe jetzt in einer Stunde 150 Anfragen erhalten." Diese erreichen sie telefonisch übers Handy, über Wh