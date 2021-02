Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, als am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Sägewerk am Mittellandkanal im Gewerbegebiet Wehrendorf gemeldet wurde.

Heinz-Jürgen Reiß

Wehrendorf. Die Feuerwehren Wehrendorf und Bad Essen/Eielstädt/Wittlage rückten am Donnerstag gegen 14.25 Uhr in den Hafen Wehrendorf aus. Einsatzort war ein Sägewerk an der Straße "Im Gewerbegebiet".

Glücklicherweise stellte sich vor Ort schnell heraus, dass es lediglich einen Gabelstaplerbrand gegeben hatte. Das Arbeitsgerät war offenkundig durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Mitarbeiter löschten das Feuer umgehend, d