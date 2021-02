Die Kita Grashüpfer nimmt Kinder bis zum Alter von sechs Jahren auf, deren Eltern in den Rehakliniken behandelt werden.

Judith Schwertmann, Paracelsus-Kliniken Bad Essen

Bad Essen. Grund zur Freude gibt es für die Kita Grashüpfer in Bad Essen. Dort soll in Kürze ein weiteres Spielgerät stehen – finanziert mithilfe von Spenden.

Insgesamt 800 Euro seien im Rahmen einer Pfandspenden-Aktion in den Edeka-Kuhlmann-Filialen in Bad Essen, Ostercappeln und Bohmte zusammengekommen, teilen die Paracelsus-Kliniken Bad Essen mit. Die Spende gehe zu 100 Prozent in die Ausstatt