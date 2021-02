Imbiss mit Themen Sport: (von links) Lars Herrmann, Susanne Deutschmann, Silvia Hagensieker, Rolli Bührmann und Thomas Krawczak.

Winfried Beckmann

Bad Essen . Kuriosum in Bad Essen: Wenn sich die Führung des Großvereins zur Vorstandssitzung an der Bratwurstbude von "Rolli" Bührmann trifft - Frauenpower bei Führung des Vereins mit 80-jährigem Original - Donnerstag ist Bratwurst-Tag.

Donnerstags ist Rolli-Tag, der seinesgleichen sucht, denn mit 80 Lebensjahren steht wohl nur einer wie Rolli Bührmann in Deutschland Woche für Woche an diesem Tag am Bratwurst-Stand. Und das als Verkäufer, was ihm „immer noch Spaß macht“, g