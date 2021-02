Der Schiffsverkehr muss jetzt ruhen. Das hat das Wasser- und Schifffahrtsamt angeordnet.

André Havergo

Altkreis Wittlage. Der Mittellandkanal im Altkreis Wittlage und in Bramsche ist zwar noch nicht zugefroren, doch der Schiffsverkehr wird am Mittwoch ab 18 Uhr eingestellt. Das teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit Sitz in Braunschweig mit.

Von Mittwochabend an würden der Mittellandkanal und der Elbe-Seitenkanal gesperrt, so die Behörde. "Aktuellen Wetterprognosen zufolge wird eine 14-tägige Dauerfrostperiode mit bis zu minus 20 Grad Celsius erwartet. Dauer, Intensität und Dyn