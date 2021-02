Wie lange hält diese Wittlager Eiszeit noch an?

Die Galloway-Rinder sind absolut winterfest.

Gertrud Premke

Altkreis Wittlage. Es bleibt kalt in den kommenden Tagen. Die Wetterlage im Norden trägt aus meteorologischer Sicht sehr wohl das Potenzial in sich, sogar noch mehr Schnee zu bringen. Doch was bedeutet das für die Gemeinden Bohmte, Bad Essen und Ostercappeln ?

Als sachlich-nüchterne Feststellung bleibt festzuhalten: So ungewöhnlich ist ein Wintereinbruch im Februar nicht. Zwar liegt der letzte "richtige" Wittlager Winter einige Jahre zurück, doch außergewöhnlich und extrem im Sinne von "Noch nie