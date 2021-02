Als die Großeltern in Bad Essen ihren Spaß beim Rodeln hatten

Rodelspaß im Winter. Vorne sitzen Hans und Heidemarie Röhrs, dahinter Ingrid und Horst Schmeer aus Rabber (Repro).

Eckhard Grönemeyer

Bad Essen. Früher waren die Winter gefühlsmäßig deutlich länger, der Schnee blieb wochenlang liegen und nachts herrschte klirrende Kälte. Ein Ahnung davon bekommen die Bürger in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln in dieser Woche. Anlass für eine kleine Zeitreise in das Wittlager Land vor 80 Jahren.

Die Wohnhäuser waren damals wenig isoliert, Doppel‐ oder Dreifach‐Verglasung kannte man noch nicht. Geheizt wurde mit Festbrennstoffen, Kohle und Holz, meist nur die Küche und die Wohnstube. Die Aschereste wurden oftmals als Streugut genut