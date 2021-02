Die Polizei konnte am Freitag einen 18-jährigen Autofahrer, der sich einer Kontrolle in Bohmte entziehen wollte, in Wittlage festnehmen.

David Ebener

Bohmte/Wittlage. Bei einer riskanten Flucht vor einer Polizeikontrolle in Bohmte hat ein Audifahrer am vergangenen Freitag zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf der B 65 gefährdet, bevor er schließlich in Wittlage festgenommen werden konnte.

Nach dieser Straßenverkehrsgefährdung, die sich am vergangenen Freitagnachmittag von der B 65 in Wehrendorf bis zum Senfdamm in Wittlage, also über mehrere Kilometer hinweg, ereignet hat, suchen die Ermittler der Bohmter Polizei nun Z