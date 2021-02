Konditorin Carina Adamek mit der noch nicht ganz fertigen Einhorn-Torte zum Geburtstag eines zweijährigen Einhornfans. Eine ihrer Lieblingsaufgaben: das Modellieren von Details, wie hier das Horn und die Ohren.

Oliver Krato

Bad Holzhausen. Als frisch gebackene Konditormeisterin startet Carina Adamek mit ihrem süßen Nebengewerbe in Bad Holzhausen nun voll durch. Von Einhorntorten über Cakesicles bis zu Pralinen – all das kann die 28-Jährige. Doch auch bei der Expertin läuft nicht immer alles glatt: Eine Torte schaffte es einmal nicht an ihren Bestimmungsort.

Madame Törtchen nennt sich Carina Adamek ganz liebevoll. Und ebenso sind ihre Werke kreiert. Motiv- und Hochzeitstorten, Cakesicles – das sind kleine Kuchen, deren Form an Magnum-Eis erinnern –, Cake-Pops und Pralinen gehören zum Repertoire