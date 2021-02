Lübbeckes Kapitän Peter Strosack hat seinen Vertrag verlängert.

Oliver Krato

Lübbecke. Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke will es am kommenden Sonntag in Dessau wieder wissen. Der Liga-Dritte befindet sich mit einem Spiel weniger durchaus noch in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Hamburg und dem Zweiten Gummersbach.

Im letzten Test vor dem Liga-Restart nach der Handball-WM gab es eine knappe 30:31-Niederlage beim TSV Hannover-Burgdorf. Nach langer Führung gaben die Nettelstedter dabei das Spiel noch aus der Hand, was Trainer Emir Kurtagic ärgerte. Ande