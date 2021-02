Bad Essen verändert sein Gesicht. Das neue Baugebiet zwischen Wittlage und Eielstädt.

Stefan Gelhot

Altkreis Wittlage. Bauland ist gefragt, vor Corona, während Corona und selbst nach der Pandemie, wie es aktuell aussieht. Auch und gerade in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln. Trotz stark gestiegener Baulandpreise, die teilweise in Bad Essener Toplagen über 200 Euro liegen. Mitunter war die Zahl der Bewerber für eine begrenzte Anzahl von Grundstücken so groß, dass Grundstücke nach dem Losverfahren vergeben wurden.

Für "Wohnen am Wasser" an der Marina war vor Jahren bereits ein Losverfahren angesichts großer Nachfrage zum Einsatz gekommen. Auch bei der Vergabe der fünf Wohnbaugrundstücke auf dem Gelände der ehemaligen Hofstelle Dahmann in Eielstädt fa