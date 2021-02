Jugendliche läuft vor Polizei weg und stolpert in Lübbecke über Grabstein

Ein Lübbeckerin war über mehrere Gräber hinweg geflohen, aber schließlich über einen Grabstein gestolpert. Symbolbild

#9/colourbox.de

Lübbecke. In der Nacht zu Sonntag ist die Polizei wegen einer Gruppe junger Leute in die Friedhofsstraße in Lübbecke gerufen worden. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, flüchteten die Jugendlichen.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bemerkten diese gegen Mitternacht vier Jugendliche auf dem Friedhofsgelände. Die drei jungen Männer und die junge Frau unterschritten laut Polizeimeldung die Mindestabstände, ohne einen Mund-Nasen-Schut