Damit sich ein Vorfall wie 2020 nicht wiederholt: Storchennest in Heithöfen gesäubert

Wer Storchenhorste säubern will, wie hier in Heithöfen, der muss hoch hinaus.

Thomas Holsing

Heithöfen. In den vergangenen Jahren ließen sich die ersten Weißstörche zumeist Anfang oder Mitte März auf Wittlager Horsten nieder. Vor wenigen Tagen haben Naturfreunde in Bad Essen-Heithöfen erste Vorkehrungen dafür getroffen, dass Adebar in einigen Wochen (hoffentlich) wieder da ist.

Das Storchennest in Heithöfen wurde gereinigt, weil der Jungvogel aus dem Jahr 2020 sich im Unrat verheddert hatte. Mit schlimmen Folgen. Verwinkelte, quasi gefesselte Beine verhinderten ein normales Wachstum. Eine große Menge a