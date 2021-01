Friseurmeister Raimuth Walkenhorst aus Wehrendorf wartet auf das Ende des Lockdowns.

Oliver Krato

Altkreis Wittlage. Seit sechs Wochen sind die Friseursalons geschlossen. Jetzt rührt sich Widerstand auch im Wittlager Land.

Unter dem Motto „Licht an, bevor es ganz ausgeht“ wollen Friseure in ganz Deutschland auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Auch Salons in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln beteiligen sich an der Aktion am Wochene