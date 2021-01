Baby stirbt in Espelkamp: Polizei ermittelt gegen die Mutter

In Espelkamp kamen Bemühungen ein Baby zu retten, zu spät. Nun ermittelt die Polizei gegen die Mutter.

Friso Gentsch/dpa

Espelkamp. In Espelkamp ist ein elf Monate alter Säugling gestorben. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Kindsmutter aufgenommen.

Die Mutter habe das Kind am Donnerstag, 21. Januar, leblos in der Badewanne gefunden, berichtet Hella Christoph, Pressesprecherin der Polizei in Bielefeld. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 14 Uhr.Die Frau sei dann zu einer Bekannten ge