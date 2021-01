Lockdown-Langeweile: Wie Puzzles in Melle und Wittlage ein Comeback erleben

Seit Pandemie-Beginn steigen in Melle und im Altkreis Wittlage die Umsätze bei Puzzles teils um das Dreifache.

dpa/Harald Tittel

Melle/Altkreis Wittlage. Mit zunehmenden Einschränkungen durch das Coronavirus, wurde das Leben immer mehr in die eigenen vier Wände verlagert. Besonders Puzzles sind seit dem vergangenen Jahr gefragt, um die Lockdown-Langeweile zu vertreiben. Auch in Melle und dem Wittlager Land boomt die Geduldsspiele. Gibt es eigentlich Puzzle-Motive aus der Region?

"Bei allem, was der Beschäftigung dient, ist die Nachfrage gestiegen", berichtet Dirk Blaue, Inhaber des Spielwarenladens "Hanke – Haus des Kindes" in Melle. Im vergangenen Jahr habe er etwa das Dreifache an Puzzles verkauft, im Vergle