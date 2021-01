Massiver Corona-Ausbruch in einer Wohngruppe in Bad Essen

Betroffen von einem Corona-Ausbruch ist eine der ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die seit Frühjahr 2019 bestehen.

Karin Kemper

Bad Essen. "Der Corona-Ausbruch in einer der beiden betreuten Wohngruppen offenbart, dass es mit dem Virus noch lange nicht vorbei ist", sagt Andrea Schwelle, Geschäftsführerin der Sozialstation Wittlager Land, die für die gesundheitliche Betreuung zuständig ist. Positiv getestet sind acht der neun Bewohner und vier der elf Mitarbeiterinnen.

Die Wohngruppen sind eine noch relativ junge Einrichtung innerhalb des Quartiers Zuhause in Bad Essen (Zibe), die Altenwohnungen, betreutes Wohnen, Tagespflege, Sozialstation und die stationäre Pflege umfasst. Am Freitag, so Schwelle, seien