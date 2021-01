Einkaufen im Lockdown: So kreativ sind die Einzelhändler im Wittlager Land

Das Modehaus Selige in Bad Essen geht kreativ mit der Corona-bedingten Schließung des Ladens um. Damit sind sie nicht die Einzigen im Wittlager Land.

Stella Blümke

Altkreis Wittlage. Seit Beginn des Lockdowns Mitte Dezember haben die Einzelhändler geschlossen. Um dennoch weiterhin für ihre Kunden da zu sein, sind viele Einzelhändler kreativ geworden und laden beispielsweise zum Schaufenster-Shopping oder auch zum virtuellen Einkaufsbummel ein.

In vielen Schaufenstern im Altkreis Wittlage hängen Zettel, die auf das aktuelle Angebot der Einzelhändler aufmerksam machen. Außer der Beratung und Bestellung per Telefon, WhatsApp und E-Mail, bieten einige wenige auch Videotelefonie an. W