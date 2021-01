Dominik Ebner in Aktion. Für Handball-Zweitligist TuS N Lübbecke beginnt am 7. Februar wieder der Liga-Alltag mit der Auswärtspartie in Dessau.

Oliver Krato

Lübbecke . Interesse im Handball weckt aktuell die WM in Ägypten. Auch aus deutscher Sicht (wenn auch ohne Medaillenperspektive) und damit auch in dieser Region aus der Sicht von Bundesligist GWD Minden und Zweitligist TuS N-Lübbecke, die nach der WM der Neustart in ihren Ligen erwartet.

Lübbecke muss am 7. Februar zum Liga-Auswärtsspiel in Dessau antreten und am 12. Februar erwarten die Nettelstedter im Heimspiel in Lübbecke DJK Rimpar Wölfe.Jetzt gegen HannoverUnterdessen gab es im Test gegen die HSG Nordhorn-Lingen eine