Es wird gebaut in Heithöfen. Unser Foto zeigt neue Bauplätze "Am Reiterhof".

Oliver Krato

Heithöfen . In diesen Tagen wird in Heithöfen kräftig gegraben. Der Anschluss der Haushalte an die zentrale Schmutzwasserbeseitigung geht voran.

Ende November war die Hauptdruckrohrleitung erstellt und dazu in einer spektakulären Aktion, einer sogenannten Horizontalspülbohrung, sogar der Mittellandkanal unterquert worden. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte der Wasserverband Wittla