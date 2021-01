Rund 40 Feuerwehrleute waren am Samstagabend wegen eines Zimmerbrandes im Bad Essener Stadtteil Harpenfeld im Einsatz (Symbolbild).

Michael Gründel

Bad Essen. Bei einem Zimmerbrand im Bad Essener Ortsteil Harpenfeld ist am Samstagabend ein 83-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rund 40 Feuerwehrleute sind im Einsatz gewesen.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Samstagabend auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Glockenstraße ausgebrochen: "Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zu einem Zimmerbrand", teilt die Polizei am Sonntag in e