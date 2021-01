Die Gebühren für die Straßenreinigung werden in der Gemeinde Bad Essen neu berechnet (Archivfoto).

Markus Kampmann

Bad Essen. Mit Beginn des Jahres hat die Gemeinde Bad Essen die Grundlage für die Berechnung der Straßenreinigungsgebühren geändert. Jetzt werden die Gebühren nicht mehr nach der Länge der Grundstücke, sondern nach der Größe erhoben. Was bedeutet das für die Eigentümer?

In der Kommune kam bislang der sogenannte Frontmetermaßstab zur Anwendung. Maßgeblich war also die Länge des Grundstücks an der jeweiligen Straße, die maschinell gekehrt wird. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung der Wechsel auf