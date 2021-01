Der Schiffsanleger am Mittellandkanal liegt in Höhe der Siedlung "Im Apfelgarten". Anlieger fühlen sich durch den Dieselgestank der Motoren und Emissionen gestört und in ihrer Gesundheit gefährdet.

Oliver Krato

Harpenfeld. Das Wohnen direkt am Wasser bietet nicht nur schöne Ausblicke. Denn es gibt Ärger in Bad Essen-Harpenfeld. Anwohner der Siedlung "Im Apfelgarten" fühlen sich von Dieselgestank, Lärm und Schadstoffemissionen anlegender Schiffe gestört und sehen ihre Gesundheit beeinträchtigt.

Wie kam es zur Bebauung an der Wasserstraße in Harpenfeld? Am Kanal in Bad Essen liegt das Wohnbaugebiet "An der Marina", das im Zuge des Sanierungsprogramms Hafenstraße ausgewiesen worden ist. Die Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnung