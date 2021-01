Im Vitalis Wohnpark in Preußisch Oldendorf wurden Bewohner und Mitarbeitende geimpft (Symbolfoto).

dpa/Sven Hoppe

Pr. Oldendorf. Insgesamt 100 Impfdosen hatte Einrichtungsleiterin Katja Lammert kurz vor Weihnachten bestellt. Am 6. Januar wurden im Vitalis Wohnpark von den aktuell 72 Bewohnern der Einrichtung 47 gegen Covid-19 geimpft. Auch 53 von 80 Mitarbeitern erhielten den hoffnungsbringenden Pieks.

"Dass die Quote der geimpften Bewohner relativ niedrig erscheint, liegt daran, dass diejenigen, die an Corona erkrankt waren oder sind, nicht geimpft wurden. In diesem Fall rät das RKI von einer Impfung ab“, so Katja Lammert in einer Mittei