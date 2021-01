Neues Kapitel für Königs Kult-Tankstelle in Pr. Oldendorf

Die Tankstelle am Ortsausgang von Pr. Oldendorf Richtung Offelten.

Martin Nobbe

Pr. Oldendorf. Uwe Oller (67) aus Löhne kennen sehr viele Autofahrer in der Region. Über 30 Jahre lang führte der Familienvater die legendäre Tankstelle von Otto König in Bad Essens westfälischer Nachbarstadt Pr. Oldendorf an der B 65/Mindener Straße.

Unterstützt wurde Uwe Oller dabei von seinen Söhnen Oliver (44) und Dominik (38). Jetzt hat Sandra Vullriede die Leitung der Tankstelle übernommen. Nicht ohne Stolz berichtet Uwe Oller, dass er die Tankstelle, die in Pr. Oldendorf eine Inst