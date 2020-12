Bad Essen. In zwei Häusern der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) in Bad Essen gibt es mehrere Corona-Verdachtsfälle. Eine Bewohnerin befindet sich vorsorglich im Krankenhaus.

Das gab die HHO in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wurden die Verdachtsfälle am Mittwoch bei routinemäßig durchgeführten PoC-Schnelltests festgestellt. So wurden in einem Haus in Bad Essen ein Bewohner und in einem Haus in der Ortschaft Wittlage drei Bewohner sowie eine Mitarbeiterin durch eine positive Schnelltestung als Verdachtsfälle identifiziert.

Eine Bewohnerin vorsorglich im Krankenhaus

Eine Bewohnerin aus Wittlage wurde laut Mitteilung vorsichtshalber aufgrund der Krankheitssymptomatik, die sie im Laufe des Tages entwickelt hat, in ein Krankenhaus eingewiesen. Die anderen Verdachtsfälle seien vorübergehend in das von der HHO eingerichtete Quarantänezentrum umgezogen und wiesen bislang keine Symptome auf. Zudem gilt, in Absprache mit dem Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück, für beide Häuser in Bad Essen vorsorglich ein Besuchsverbot.

HHO-Bereichsleiter besorgt

Weitere Anweisungen beziehungsweise Quarantäneanordnungen werden vom Gesundheitsdienst erwartet. “Die Erfahrung zeigt uns leider, dass mit einem einzelnen Infektionsfall in einer Gemeinschaftsunterkunft meist auch ein größeres Infektionsgeschehen einhergehen kann,” zeigt sich HHO-Bereichsleiter Markus Welz besorgt. “Wir hoffen, dass wir alle Bewohner und Mitarbeiter gesund durch diese Situation begleiten können. Besonders beschäftigen uns die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage.”

In der Regel verbringen viele der Bewohner die Feiertage im Kreise ihrer Familien. Die zu erwartende Quarantäneanordnung des Gesundheitsdienstes könnte dies für die Bewohner der zwei Häuser in diesem Jahr unmöglich machen.