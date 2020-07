Wehrendorf. In Wehrendorf sorgt die Bundesstraße 65 für erhebliche Verkehrsbelastungen, aber nicht nur sie. Der Ortsrat Wehrendorf zeigte sich in der jüngsten Sitzung verwundert, warum eine Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeigen außerhalb der Ortsdurchfahrt nicht möglich sein soll und bat die Gemeindeverwaltung um Klärung der Rechtslage.

