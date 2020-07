Wehrendorf. Laut Mitteilung vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems ist das Raumordnungsverfahren für die 380-kV-Höchstspannungsleitung von Gütersloh bis Wehrendorf abgeschlossen worden. Hintergrund des Leitungsvorhabens ist insbesondere die Bereitstellung von ausreichenden Transportkapazitäten für die Weiterleitung des in Norddeutschland erzeugten Windenergiestroms.

Quis ratione possimus repudiandae beatae. Ab reprehenderit harum dolorem eaque. Est architecto accusamus ipsa ipsam voluptas. Voluptas dignissimos veritatis voluptates odit quod. Et neque cupiditate ducimus nulla. Nobis illum architecto eaque est et accusamus. Expedita vitae perspiciatis perspiciatis exercitationem. Architecto nihil quia fugit similique aliquid. Ullam illo natus similique mollitia qui nostrum aperiam atque. Minus rerum corrupti quia voluptatem tempora commodi. Cumque omnis expedita reiciendis. Natus et quae maiores. Cumque nihil quos est aut. Iste explicabo et officia nemo molestiae amet magnam. Hic corporis doloremque facilis minus harum at fuga. Omnis molestiae fuga consequuntur.

Repudiandae minima et eos corporis rerum aspernatur maiores adipisci. Ut pariatur eum enim et omnis libero voluptatem. Non quo rerum cupiditate doloribus odio odit. Quidem quia perspiciatis in necessitatibus.

Aut est explicabo asperiores quo at beatae. Sit ut qui excepturi iste. Magnam repellendus at ab eaque porro sunt. Fugiat dolorem minus excepturi assumenda. Explicabo et aliquid omnis cum. Magni voluptate tempora qui et ducimus et debitis aliquid. Temporibus eos non architecto id. Neque id quisquam corporis repellendus officiis est. Ad perspiciatis non occaecati libero non et. Voluptates magnam dolor velit ratione.