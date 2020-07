Bad Essen. Am Wochenende ist es in Bad Essen zu mehreren Fällen von Vandalismus gekommen. Dabei randalierten Unbekannte an der Grundschule Bad Essen, vor der Bushaltestelle an der Gartenstraße und auf dem Friedhof. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

