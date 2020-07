Bad Essen. Im Rahmen des Sportstätten-Sanierungsprogramm fördert das Land Niedersachsen die Sanierung des Hallenschwimmbades im Bad Essener Ortsteil Lintorf mit 775.447 Euro. Auch der Sporthalle in Venne kommen weitere 400.000 Euro aus dem Programm zugute.

