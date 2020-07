„Hubi“ goes Bad Essen und muss erst die Strecke erlernen

Die Karte zeigt, wo Hubi in Bad Essen erst einmal zum Lernen unterwegs ist.

Bad Essen. Ab September dreht der autonom fahrende Shuttlebus „Hubi“ offiziell seine Runden in Bad Essen. Aber bereits in dieser Woche ab dem 20. Juli 2020 wird das Fahrzeug auf den Straßen in Bad Essen unterwegs sein, um die Strecke zu „erlernen“.