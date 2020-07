Heithöfen. Heithöfen ist allem Anschein nach ein Anziehungspunkt für Störche, trotz des kürzlich verunglückten und gestorbenen Jungstorches. Auf einer frisch abgemähten Wiese sammelten sich am Samstagnachmittag schnell dreizehn Störche und zwei Graureiher, um hier die Leckerbissen, die bis dahin im tiefen Gras versteckt waren, einzuheimsen.

