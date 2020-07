Mit Tests kann Covid-19 nachgewiesen werden.

Jens Büttner/dpa

Altkreis Wittlage. Nachdem das Wittlager Land mehrere Wochen lang coronafrei war, lag die Zahl der aktuell Infizierten am Sonntag hier – mit vier Personen – in einer Gemeinde so hoch wie in keiner anderen im Landkreis Osnabrück.