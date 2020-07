Preußisch Oldendorf. Der Mordprozess gegen einen 59-jährigen Mann, der im Januar in Preußisch Oldendorf seine Frau auf offener Straße erschossen haben soll, geht allmählich dem Ende zu. Am Mittwoch wurden Familienangehörige, Freunde und Arbeitskollegen des Paares gehört.

