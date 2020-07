Als „Eintrittskarte“ zur Schafstall-Regionale hat jeder Künstler (hier Olaf Thielsch) ein Bild mit einem Schaf gestaltet.

Cornelia Müller

Bad Essen. In diesem Jahr ist vieles anders – aber manches auch auch nicht. So präsentiert der Kur- und Verkehrsverein Bad Essen in Kooperation mit dem Kunst- und Museumskreis auch in diesem Jahr in den Sommerferien wieder die „Schafstall Regionale“, inzwischen bereits zum vierten Mal.