Vor dem Bielefelder Landgericht läuft derzeit ein Prozess gegen einen 59-Jährigen aus Preußisch Oldendorf.

Anke Schneider

Preußisch Oldendorf. Am zweiten Tag des Prozesses um den Mord in Preußisch Oldendorf am Bielefelder Land kamen Augenzeugen zu Wort, die miterlebt hatten, was sich am Busbahnhof in der Nähe des Lidl zugetragen hat. Ein 59-jähriger Mann hatte dort am 5. Januar 2020 seine Frau erschossen.