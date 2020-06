Eine Brücke über dem Mittellandkanal in Westerkappeln. Die Polizei warnt davor, von Brücken in den Kanal zu springen. Im trüben Wasser könnte sich zum Beispiel nicht sichtbares Treibgut befinden (Symbolbild).

Michael Domke

Lübbecke. Am Samtagnachmittag hat sich ein 18-Jähriger in Lübbecke beim Sprung von der Brücke "Zur Rauhen Horst" in den Mittellandkanal verletzt. Ein 26-jähriger Mann aus Espelkamp rettete den bewusstlosen jungen Mann aus dem Wasser.