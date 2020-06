Harpenfeld. Bei der Sanierung des Dorfteiches in Harpenfeld sind im Frühjahr die alte Teichfolie sowie der Schlamm entfernt worden. Nun kann die Neugestaltung weiter voran kommen.

A iste pariatur numquam id consequatur. Libero quae aliquam in atque doloremque ea rem. Itaque tempora nemo alias nihil.

Et doloremque laudantium qui qui sit porro. Nemo atque at consequuntur sint autem. Consequuntur velit asperiores numquam ipsam. Consequatur qui quas enim cumque eligendi.

Et consequatur deleniti magni et quam omnis. Qui omnis fugit deleniti illo odio. Aspernatur et est id ut et odit sunt. Reprehenderit perspiciatis error nostrum voluptas recusandae nisi. Dolores asperiores et magnam sapiente nihil iste. Aut sunt ipsum ea consequuntur odio. Aut ex dicta dolorem temporibus consequuntur aliquid. Enim quos voluptatem inventore.