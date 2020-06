Lübbecke. In Lübbecke sind am frühen Donnerstagmorgen auf der B 239 in Höhe der Barre-Brauerei zwei Lkw frontal zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die durch den Unfall notwendig gewordene Straßensperrung auf dem Abschnitt zwischen Horst´s Höhe und der Kreuzung B 65/B 239 sorgte für erhebliche Probleme im Berufsverkehr.

