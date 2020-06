Bad Essen. Immer wieder hackt ein Altvogel auf die jungen Störche in einem Horst in Bad Essen ein. Ein Video von Tierfilmer und -fotograf Martin Nobbe zeigt im wahrsten Sinne Momente, in denen es um Leben und Tod geht. Die Attacke endet für die drei Nachwuchsstörche glücklich – weil sie sich mit einem Trick zu helfen wissen.

