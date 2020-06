Der Bach der Fliegerquellen in Bad Essen-Barkhausen. Das Wasser überzieht Steine, Zapfen und Holz mit einer weißen Kalkkruste.

Astrid Schmidtendorf

Bad Essen. Der Natur- und Geopark Terra.vita bietet am Sonntag, 28. Juni, ab 16 Uhr eine rund zweistündige Wanderung zum Thema Trinkwasser rund um die Fliegerquellen in Bad Essen-Barkhausen an. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie das Grundwasser entsteht.