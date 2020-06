Die Bluttat von Pr. Oldendorf sorgte Anfang Januar für Betroffenheit in der Region. Ab 22. Juni steht der Ehemann der getöteten Frau nun in Bielefeld vor Gericht. Vorwurf: Verdacht des Mordes.

Heike von Schulz

Pr. Oldendorf/Bielefeld. Am 5. Januar gegen 14 Uhr wurde eine 54-Jährige Frau in Pr. Oldendorf durch einen Schuss in den Rücken getötet. Passanten überwältigten noch am Tatort den 58-Jährigen Schützen, den Ehemann der Frau. Am 22. Juni beginnt vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess zu dieser Bluttat.