In der Vergangenheit sind Betrüger mit einer ähnlichen Masche aufgetreten. Sie boten Dienstleistungen an, führten sie mangelhaft aus und stellten überteuerte Rechnungen aus.

dpa

Minden-Lübbecke. Die Polizei Minden-Lübbecke warnt vor unseriösen Handwerkern, die an der Haustür Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt Reinigungs- und Versiegelungsarbeiten anbieten. So wurden in den vergangenen Tagen offenbar mehreren Bürgern aus Rahden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica entsprechende Dienstleistungen angeboten.