Bad Essen. Mit der geplanten Ausstellung "Fairtrade Botschafter im Wittlager Land" wollen Menschen aus der Gemeinde Bad Essen für fairen Handel eintreten. Erste Bilder sind nun seit Samstag in den Schaufenstern der Tourist-Information zu sehen. Vier bekannte Persönlichkeiten äußern sich zum Thema.

