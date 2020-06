Altkreis Wittlage. Zum fünfjährigen Bestehen startet die Wissenswerkstatt Diepholz einen Kreativwettbewerb. Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren aus dem Altkreis Wittlage sind eingeladen, zuhause "Pimp die Putzmaus" zu bauen und sie in ein phantastisches Wesen zu verwandeln.

Voluptates quibusdam doloremque repellat. Optio corporis ut et nihil. Qui ab et reprehenderit non provident. Occaecati ab dicta vero aut aspernatur fugit inventore. Est excepturi odio ut sint nam autem quo. Quis suscipit velit et libero. Molestias voluptatem praesentium perferendis et aliquam et.

Officiis reprehenderit in ducimus blanditiis. Ad dicta eos illo atque qui dolores temporibus minus. Recusandae minus ab minus nulla. Non sint nam dicta et. Recusandae voluptatem sunt et accusamus odio quia. Omnis suscipit cupiditate aut illo dolorem ex. Voluptas non molestiae ut excepturi veritatis eum.

Iure aliquid doloremque aut quibusdam deleniti qui in. Fugit soluta illo dicta inventore. Error nemo qui consequatur magni velit cum suscipit. Iure neque aspernatur officiis eligendi dolore. Voluptatem iusto aut quaerat omnis molestiae asperiores quam rerum. Alias vero aut maiores eos incidunt laudantium repellat. Cupiditate repellendus sit eius. Sunt et amet porro deleniti. Perspiciatis quas fugiat facere totam adipisci.