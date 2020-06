Mit der Kutsche durch Bad Essen: Das ist ab dem 7. Juni wieder jeden Sonntag möglich. Archivbild

Gemeinde Bad Essen

Bad Essen. Was in Wien der Fiaker, ist in Bad Essen die Kutsche von Ernst-August Leinker. Ab Sonntag, 7. Juni, kutschiert er wieder Gäste durch den Kurort.